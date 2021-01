A volte il calciomercato regala degli intrecci davvero curiosi. Come quello che, a poche ore dal gong, coinvolge Juventus e Torino. I granata si sono affidati ai bianconeri per arrivare a due rinforzi necessari in chiave salvezza: Rugani e Mandragora, entrambi di proprietà dei Campioni d'Italia. Per il centrocampista l'operazione è alle battute finali: dopo l'ok dell'Udinese, dove il giocatore è in prestito, è atteso quello della Vecchia Signora. Il difensore, invece, è in ora al Rennes, e già da diversi giorni si sta confrontando con il suo entourage (in contatto pure con il Parma) per valutare la soluzione migliore. Intanto i ducali hanno chiuso per Joshua Zirkzee, talento olandese in arrivo dal Bayern Monaco. Classe 2001, con i suoi gol lampo ha aiutato la formazione bavarese a vincere il campionato della scorsa stagione. Ha giocato sia come vice di Lewandowski sia dietro al polacco, e adesso, come da programma, ha scelto la serie A per trovare maggiore continuità. Confermata anche la formula: prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro. A proposito di attaccanti, il futuro di Scamacca resta un rebus. La punta classe '99, in prestito al Genoa, potrebbe tornare al Sassuolo da De Zerbi. Piace molto anche al Parma, ma i liguri non vogliono liberarlo per rinforzare una diretta concorrente per la salvezza. La Juventus resta alla finestra e pronta a sferrare l’affondo decisivo, a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Ma i neroverdi sono disposti a cederlo ai bianconeri solo con la formula del prestito ed obbligo di riscatto.

