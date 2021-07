Roberto Mancini è l'allenatore più sexy degli Europei: ecco la classifica

Mercoledì 7 Luglio 2021, 12:40

Specchio, specchio delle mie brame chi è l’allenatore più bello dell’Europeo? Roberto Mancini. Più bello di Luis Enrique, più affascinante di Gareth Southgate, più sexy anche di Andriy Shevchenko.

Roberto Mancini è l’allenatore più sexy e desiderato di Euro2020. A rivelarlo è un sondaggio di BonusFinder.com che ha proclamato il nostro commissario tecnico come l’allenatore più bello di tutto il torneo europeo. All’ultimo posto il mister scozzese Steve Clarke.

Il Mancio ha raccolto il 23% delle preferenze di tutti i tifosi grazie al suo carisma, al suo modo di essere sempre fashion ma anche al suo fisico scolpito anche a 56 anni.

In attesa della finale di Wembley di domenica prossima l’Italia vince l’europeo della bellezza con un netto distacco, anche su Luis Enrique che arriva solo al 18,2%. Al terzo posto, come detto, si è classificato l’allenatore inglese Gareth Southgate, con il 14% delle preferenze, seguito a ruota da Andriy Shevchenko all’11%.

Mancini: «Finale merito dei ragazzi. E ora non è ancora finita...»

Per gli autori del sondaggio, «i look sfoggiati dagli allenatori spaziano dallo sportivo al formale, passando per il casual come nel caso di Joachim Löw e Luis Enrique. I detentori del podio di questa classifica dominata dal c.t. azzurro hanno letteralmente rubato la scena a tutti gli altri colleghi».

Mancini è il commissario tecnico più desiderato dalle tifose che però devono fare i conti con sua moglie, Silvia Fortini, la donna sposata nel 2018 che gli ha riaperto il cuore dopo la fine del primo matrimonio, durato 25 anni, con Federica Morelli che lo ha reso padre di tre splendidi figli: Filippo, Andrea e Camilla.

La classifica completa degli allenatori più sexy:

1 Roberto Mancini Italia 22,9%

2 Luis Enrique, Spagna, 18,2%

3 Gareth Southgate, Inghilterra, 14,6 %

4 Andriy Shevchenko, Ucraina, 11,3%

5 Zlatko Dalić, Croazia, 8,1%

6 Roberto Martínez, Belgio, 5,4%

7 Frank de Boer, Paesi Bassi, 4,7%

8 Şenol Güneş, Turchia, 3,6%

9 Joachim Löw, Germania 2,9%

10 Rob Page, Galles, 2,1%

11 Didier Deschamps, Francia, 1,7%

12 Fernando Santos, Portogallo, 1,5%

13 Janne Andersson, Svezia, 1,2%

14 Steve Clarke, Scozia 0,8%