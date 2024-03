Foden re del derby di Manchester: il City rimonta lo svantaggio e supera 3-1 lo United

Nel derby di Manchester la scena se la prende Phil Foden che nel secondo tempo ribalta il risultato e trascina il City alla vittoria contro lo United. Doppietta del gioiello inglese che spiana la strada alla squadra di Pep Guardiola che nel finale chiude i giochi con il solito Haaland.

Rashford illude i Red Devils: Foden la ribalta, Haaland la chiude

Eppure l'approccio dei Red Devils era stato quello giusto. La squadra di Ten Hag, infatti, era passata avanti dopo 8 minuti con Marcus Rashford che ha gelato l'Etihad Stadium. Il Manchester United è riuscito a mantenere il vantaggio per tutto il primo tempo, nonostante le diverse occasioni dei citizens, una su tutte quella da pochi passi di Haaland che incredibilmente non ha trovato la rete.

Il segnale che poteva essere una giornata storta per i ragazzi di Guardiola. Così però non è stato.

Nella ripresa il Manchester City è salito in cattedra con il protagonista del derby, Phil Foden, autore di due gol meravigliosi. Il primo al 56' dopo un'azione personale conclusa con un sinistro chirurgico e potente all'incrocio dei pali. Il secondo allo scoccare dell'80' dopo il servizio di Julian Alvarez; una rete di classe ed eleganza che non ha lasciato scampo ad Onana e che sprigiona tutto il talento dell'attaccante classe 2000. Non poteva mancare all'appello la firma di presenza di Erling Haaland che ha aspettato il minuto 91 per bucare Onana e segnare il gol del definitivo 3-1. La squadra di Guardiola risponde al Liverpool capolista e si porta a -1 dai Reds, allungando su Arsenal e Aston Villa.