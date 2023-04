Manchester City-Arsenal, il clou che può decidere la Premier League

Non è decisiva: Pep Guardiola e Mikel Arteta presentano così la sfida di mercoledì sera all’Etihad (ore 21 su Sky), Manchester City-Arsenal, la seconda contro la prima, 5 punti di differenza a favore dei Gunners, ma anche due gare in meno per i campioni d’Inghilterra. Per i bookmakers pronostico a senso unico: City vincitore (intanto ieri il Real Madrid, avversario in semifinale Champions, ha perso 4-2 col Girona e dato l’addio alla Liga: 4 gol di Taty Castellanos). Sulle percentuali titolo, gli scommettitori accreditano il 66% al City e il 34% ai londinesi. Anche la storia recente non concede chance all’Arsenal: il City ha vinto gli ultimi 7 confronti. I successi più recenti sono l’1-0 all’Etihad (27 gennaio) in FA Cup e il 3-1 all’Emirates (15 febbraio) in Premier. In più, la capolista è reduce da tre pareggi di fila. Eppure Guardiola non si fida: «L’Arsenal merita il primato. Arteta ha aggiunto ad un copione consolidato pressing e aggressività». Il suo ex assistente – strade divise il 20 dicembre 2019 quando il tecnico basco accettò l’offerta dei Gunners – non si tira indietro: «Conosciamo bene il City, punti di forza e punti deboli. Se vinciamo non è finita, ma cambiano le percentuali di titolo». Saliba è out, Xhaka in forse. Guardiola viaggia ad alta velocità: semifinale Champions e finale di Fa Cup centrate in quattro giorni. «Gara importante, ma non decisiva – dice Pep - Noi non abbiamo scelta: dobbiamo vincere. Il rapporto con Arteta? Ci sentiamo di meno, ma siamo sempre buoni amici». Stasera, ovvio, cari nemici.