Messi come Pelé: ma il Barça pareggia. Il Liverpool dilaga, Ancelotti è secondo. Schick non basta al Leverkusen

Seconda vittoria consecutiva in Premier per il Liverpool: questa volta molto meno sofferta di quella contro il Tottenham nel turno infrasettimanale. La squadra di Klopp dilaga sul campo del Crystal Palace. I Reds s’impongono con un perentorio 0-7. Minamino, Mané e Firmino mettono le cose in chiaro già nel primo tempo. Henderson, ancora Firmino e la doppietta di Salah nel finale (entrato a gara in corso) chiudono il bellissimo pomeriggio della squadra campione d’Inghilterra. Che così rimane al comando dimostrando di essere, dopo un avvio in sordina, ancora la squadra più forte. Vince anche Pep Guardiola. Il suo Manchester City con sofferenza supera in trasferta il Southampton. Decide il gol di Sterling al 16’ sul solito assist di De Bruyne. Tre punti pesantissimi per i Citizens, che stasera però sono ancora fuori dalla zona Europa. Al secondo posto irrompe l’Everton di Ancelotti. La squadra del tecnico italiano si aggiudica la gara contro l’Arsenal. Finisce 2-1 al Goodison Park e si decide tutto nel primo tempo. Autorete di Holdingh che manda avanti la truppa di Carlo. Pareggio su rigore di Pepé e zuccata di Mina allo scadere che regala una vittoria assai importante. E già stasera Arteta (15° in classifica) potrebbe essere allontanato dalla panchina dei Gunners. Ci sarebbe Pochettino pronto a subentrare.

BUNDESLIGA

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sul Fifa The Best assegnato in settimana, Lewandowski gliel'ha tolti stasera. Doppietta dell'incredibile attaccante polacco nella vittoria del Bayern Monaco (1-2) sul campo del Leverkusen, che permette alla compagine di Flick di tornare in testa al campionato. Inutile il bellissimo gol di Schick (sinistro al volo che non ha lasciato scampo a Neuer) che aveva portato in vantaggio la squadra di Bosz. Allo scadere del primo tempo Lewandowski ha trovato il pari con un semplice colpo di testa dopo un'uscita errata di Hradecky. E al 93' ha completato la rimonta sfruttando il pallone di Kimmich. Sono 17 in campionato per l'attaccante del Bayern in 12 presenze. Un ruolino di marcia impressionante. Al secondo posto adesso insieme al Bayer c'è anche il Lipsia che impatta 0-0 in casa contro il Colonia. Importante la vittoria dell'Hoffenheim (1-2), in rimonta, sul campo del Borussia Monchengladbach.

LIGA

Messi non basta al Barcellona: nonostante l’argentino con il gol di stasera al Valencia abbia raggiunto Pelé. Sono 643 reti con la stessa maglia di club. Il brasiliano li aveva raggiunti con il Santos. La Pulce con quella blaugrana. Ma questo "pari" durerà poco. Il record è pronto ad essere infranto già prima di Natale. Ma torniamo alla squadra di Koeman, che impatta 2-2 in casa, rimanendo lontana dall’Atletico Madrid. Sono gli ospiti a passare con Diakhaby; Messi pareggia sulla respinta del calcio di rigore che aveva sbagliato, mentre Araujo nella ripresa manda avanti la banda del tecnico olandese. Ma ci pensa Gomez al 69’ a fissare il risultato. E non si ferma, in testa, la corsa della squadra del Cholo Simeone. Suarez dopo essere stato ascoltato dalla Procura italiana, dimentica presto la querelle che lo vede protagonista nelle cronache del nostro Paese: doppietta per l'uruguaiano prima che Boye accorciasse. Il 3-1 finale è siglato dal rigore di Diego Costa. I Colchoneros rimangono saldamente al comando del campionato spagnolo.

