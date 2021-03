All'Arsenal il derby di Londra: cade Mourinho. Pareggia il Lipsia e il Bayern allunga. Schick non basta al Leverkusen

Il derby di Londra se lo prende l’Arsenal. Arteta batte Mourinho (2-1) e si rilancia in classifica. I Gunners rimangono sì al decimo posto in Premier League, ma vivono un momento felice dopo aver, in settimana, ipotecato il passaggio del turno ai quarti di Europa League. Stessa cosa, questa, per il Tottenham, che però, dopo tre vittorie consecutive in campionato, cade in una delle partite più sentite dei tifosi Spurs. Eppure è la truppa dello Special One a passare: non con il solito Kane, ma con l’ex Roma Lamela, entrato in campo al posto dell’infortunato Son, che sfrutta l’assist di Lucas per battere Leno. Il gol dall'argentino è d'antologia: Moura appoggia e lui, di prima intenzione, di rabona, spedisce sul secondo palo. Peccato non ci fossero i tifosi ad ammirare tanta bellezza. L’Arsenal però, al 44’, riesce a rientrare in partita grazie a Odegaard (secondo gol in tre giorni dopo quello stupendo in Grecia) che pesca il sinistro dal limite, deviato, che spiazza Lloris. È di Lacazette la rete decisiva, che arriva su calcio di rigore al 64’: Sancho stende proprio il francese in area, Oliver va al Var e conferma la sua decisione. Freddo il centravanti – al centro delle voci di mercato – che spiazza il portiere connazionale. L'espulsione di Lamela, per doppio giallo in pochi minuti, mette in discesa il finale di gara per i padroni di casa. E alla fine è festa grande per i Gunners. Vittoria convincente del Leicester, che rimane al secondo posto in classifica (in attesa dello United). La squadra di Rodgers supera 5-0 il fanalino di cosa Sheffield. Tripletta di Iheanacho, rete di Perez, è autogol di Ampadu. Vittoria pensare anche quella del Brighton sul campo del Southampton (1-2).

BUNDESLIGA

Allunga in testa il Bayer Monaco, adesso a +4 sul Lipsia. Gli uomini di Nagelsmann pareggiano in casa contro il Francoforte (quarta forza del campionato), allentandosi così dalla vetta. Finisce 1-1. Al primo minuto del secondo tempo è la squadra eliminata da Liverpool in Champions League a passare con Forsberg. Ma Kamada, al 61’, fissa il risultato. Cade il Bayer Leverkusen in casa. Alla BayArena passa l’Aminia Bielefeld 1-2. Doppio vantaggio ospite prima della rete di Shick, all’85’, che però non serve a nulla. Nell’altra gara di giornata lo Stoccarda batte 2-0 l’Hoffeheim avvicinando la zona Europa.

LIGA

Il Granada, squadra che eliminato il Napoli dall’Europa League, vince 1-0 contro la Real Sociedad. Decide Sanchez al 51’. Per gli uomini di Alguacil è una sconfitta pesante, la classifica, nelle zone nobili, si è fatta sempre più corta. Pareggio 0-0 invece tra Celta Vigo e Bilbao. Domani sera in campo il Barcellona, che chiuderà il turno, in casa contro l’Huesca. Gli uomini di Koeman, vincendo, possono andare a -4 dall’Atletico Madrid capolista e superare il Real di Zidane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA