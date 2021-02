Arsenal ko, 3-3 tra United ed Everton. Al Dortmund non basta Moukoku. Varane salva Zidane. Gomez: esordio con gol stupendo

In attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City, la Premier League questo pomeriggio regala l'ennesimo risultato amaro per l'Arsenal. La squadra di Arteta perde 1-0 sul campo dell'Aston Villa (decide la rete di Watkins al 2') e scivola al decimo posto in classifica. Lontana dalla zona Champions League 9 lunghezze. Il tecnico spagnolo è sempre più in bilico. E non si capisce come con quel potenziale offensivo la sua squadra faccia una fatica tremenda a trovare la via della rete. Importante la vittoria del Newcastle, che supera 3-2 il Southampton. La truppa guidata da Bruce si allontana quasi in maniera definitiva dalla zona calda della classifica. Pareggio (1-1) tra Burnley e Brihghton. Spettacolo infine nella gara serale tra Manchester United ed Everton. All'Old Trafford finisce 3-3: un pareggio acciuffato al 96' dalla squadra di Ancelotti grazie alla rete di Calvert-Lewin. Partita incredibile. Alla fine del primo tempo la truppa di Solskjaer è avanti grazie alle reti di Cavani e Bruno Fernardes. A inizio ripresa però, nello spazio di 3', gli ospiti prima accorciano con Doucouré e poi pareggiano con James Rodriguez. Sembra decisiva, nell'economia della gara, la rete al minuto 70 di McTominay. Ma i Red Devils non hanno fatto i conti con il carattere della squadra del tecnico italiano, che a recupero ormai scaduto riesce a trovare un pareggio importantissimo.

BUNDESLIGA

Dopo la vittoria di ieri del Bayern Monaco - che poi ha avuto enormi difficoltà a partire alla volta di Doha per il Mondiale per club, tanto che il club tedesco ha passato la notte in aeroporto - il Lipsia riesce a non allontanarsi troppo dalla testa della Bundesliga. Vince 3-0 la squadra di Nagelsmann sul campo dello Schalke 04: decidono Mukiele, Sabitzer e Orban. Invariato quindi il distacco, sempre sette punti. E vince anche il Leverkusen, che si sbarazza 5-2 dello Stoccarda. Schick gioca 90' ma non entra nel tabellino dei marcatori. A differenza di Demirbay che, con la doppietta iniziale, indirizza la gara. Annata negativa per il Borussia Dortmund, certificata prima dall'esonero di Favre e adesso dai risultati. I gialloneri ci lasciano le penne anche sul campo del Friburgo, che s'impone 2-1. Prima segna il sudcoreano Woo-Yeong - su assistenza di Grifo - e poi raddoppia Schmid. Inutile il secondo gol in campionato del sedicenne Moukoku, entrato in campo nella ripresa e servito da Haaland. Alla squadra di Terzic non basta. E per il Dortmund è la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. Al terzo posto comunque si piazza il Wolfsburg, che vince 2-0 sul campo dell'Augusta. Decidono Weghorst e Baku. E anche due gol annullati dopo controllo Var per la squadra dell'austriaco Glasner.

LIGA

Il bomber che non t'aspetti. È Varane a salvare la panchina del connazionale Zidane. Il Real Madrid, che ritrova il tecnico in panchina dopo aver smaltito il Covid, batte in rimonta e in trasferta l'Huesca. Passano i padroni di casa con Galan all'inizio del secondo tempo. Ma il pareggio del difensore francese è immediato: bravo Varane a farsi trovare pronto sulla respinta della traversa dopo la punizione di Kroos. E, nel finale, è lo stesso nazionale francese a sfruttare un'altra mischia in area di rigore per ribaltare il risultato. Tre punti fondamentali per i Blancos, che rimangono sì distanti dall'Atletico (-7) ma che almeno non possono essere superati in classifica dal Barcellona, impegnato domani sul campo del Betis Siviglia. In serata grande prestazione del Siviglia, che si sbarazza 3-0 del Getafe: primo gol, bellissimo, col sinistro sotto la traversa da distanza siderale, del Papu Gomez per il momentaneo 2-0.

Ultimo aggiornamento: 23:05

