Lulic, i tifosi laziali chiedono il ritiro della maglia: «Appartiene solo a lui»

Giovedì 1 Luglio 2021, 21:40

Ritirare la maglia numero 19 e disputare un'amichevole in suo onore, appena si potrà. Tutto per Senad Lulic. Tanti tifosi della Lazio, via social e via etere, stanno provando a chiedere queste due semplici cose per omaggiare Senad Lulic. Per tutti i sostenitori di fede laziale non è un giocatore come tutti gli altri, ma un vero simbolo, soprattutto per il gol realizzato contro la Roma nella finale di coppa Italia del 26 maggio del 2013.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio-Lulic, è gelo: «Non mi vogliono più....

Per nessun giocatore della storia laziale è mai stato ritirato il numero di maglia, ma, tanti scrivono e dicono, che sarebbe giunto «il momento di farlo», anche perché il bosniaco e il suo numero rappresentano una data unica e come tale "può essere onorata" solo facendo in modo che nessun altro calciatore porti quel numero. «Il 19 è Senad Lulic, deve appartenere solo a lui».

L'importanza di un gesto

Per tanti sarebbe uno di quei tanti piccoli e grandi gesti nei confronti della tifoseria laziale. La società da questo punto di vista ancora non si è espressa, ma non è escluso, come è avvenuto in passato, che su una cosa così particolare non venga incontro a una richiesta di una parte se non di tutta la tifoseria. «E' solo un numero, uno di quelli che tanti giocatori non vanno a cercare, quindi perché non farlo?», scrivono in diversi. Per quanto riguarda invece l'amichevole, forse, è una cosa più semplice da organizzare, anche se bisognerà aspettare un po', soprattutto per vedere se Lulic continuerà a giocare, probabile che lo faccia in Svizzera, e individuare la squadra, si parla dello Young Boys.

Non resta che aspettare e vedere quel che accadrà. La palla passa alla Lazio. un modo per riscattare un addio che, forse, doveva essere fatto in maniera diversa, visto il personaggio in questione.