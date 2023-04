Lukaku ci sarà in Inter-Juventus di Coppa Italia: il presidente Figc Gravina lo grazia e cancella la squalifica

Lukaku sarà in campo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. L'attaccante è stato graziato «in via eccezionale e straordinaria» dal presidente Figc Gabriele Gravina. L'attaccante nerazzurro era stato espulso per seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia e poi squalificato per una giornata. «Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo - è la spiegazione del provvedimento della Federcalcio - è elemento fondante dell'ordinamento sportivo». Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno tra Inter e Juventus in programma mercoledì.