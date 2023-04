Champions League, lunedì in vendita biglietti Milan-Inter

Sale la febbre per il derby di semifinale di Champions League tra Inter e Milan, e scatta la corsa al biglietto per le due partite di San Siro. Il Milan ha comunicato che i tagliandi per assistere alla gara d'andata di mercoledì 10 maggio saranno in vendita a partire da lunedì 24 aprile alle 12: si comincia con la prelazione per gli abbonati, poi sarà il turno dei titolari di carta Cuore Rossonero. Solo se resteranno biglietti invenduti, infine, sarà attivata la vendita libera. La città di Milano è già in fermento e la Scala del calcio si prepara a vivere altre due serate da tutto esaurito. (Lapresse)