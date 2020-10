Sampdoria-Lazio 0-0 Diretta: occasione per Correa

20'pt Lazio altissima e in pressione in questo momento. La Samp non trova spazio e perde palla con Candreva. Dopo l'avvio fortissimo della squadra di Ranieri, adesso sono gli uomini di Inzaghi a cominciare a venir fuori.

18'pt Prima occasione per la Lazio: Correa arriva davanti ad Audero, ma Tonelli chiude sull'argentino proprio prima della possibile conclusione.

11'pt Dopo i ritmi infernali dei primi minuti, la partita inizia a farsi tattica. Ma rimane accesa, soprattutto sotto l'aspetto fisico in mezzo al campo. Arriva anche il primo cartellino della partita: è Parolo che finisce tra i cattivi.

6'pt Proteste Samp per un tocco di mano fuori area, di Anderson. Orsato però fa proseguire.

5'pt Partita fisica. Contrasti ruvidi in mezzo al campo. La posta in palio è alta per entrambe.

3' Prima conclusione della partita. È di Ekdal, ma il suo tiro è alto.

2'pt La squadra di Ranieri è subito aggressiva. Pressing alto alla ricerca immediata della palla.

1'pt Partiti, per la Samp il primo possesso.

Tutto pronto a Genova per Samp-Lazio.

Tre giorni dal ritorno in Champions League. Ma prima c'è la Sampdoria di Ranieri. La Lazio scende in campo alle 18 al Ferraris ma la testa, probabilmente, è già al Borussia Dortmund. Inzaghi in conferenza stampa ha negato la cosa, ma è evidente che l'attesa è tanta per sentire nuovamente le note della massima competizione europea. Ma quello di oggi, per i biancocelesti, non sarà un impegno facile. Anzi, tutt'altro, non solo per la qualità dei blucerchiati ma anche per le assenze di Inzaghi: una su tutte quella di Immobile, squalificato. Al fianco di Correa, sulla prima linea, ci sarà Caicedo. Poi ci si affiderà nuovamente a Milinkovic-Savic, che anche in Nazionale ha fatto la differenza. Debutto per Hoedt nella consueta linea difensiva a 3 di Simone.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa, a partire dalle 18, su Sky Sport (canale 253).

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Jankto, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella. All.: Ranieri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

ARBITRO: Orsato di Schio.

