Live Lazio-Borussia Dortmund 1-0 diretta:Immobile porta avanti i biancocelesti

6'pt GOL LAZIO: Errore difensivo del Dortmund, dovuto anche alla pressione alta della Lazio che recupera palla con Correa, che serve il taglio di Immobile in mezzo all'area. Controllo di destro e sinistro a battere Hitz. Lazio avanti.

5'pt Buona combinazione offensiva dei biancocelesti che portano al cross, sballato, di Fares.

4'pt Avvio promettente della Lazio. Subito in partita la squadra di Inzaghi.

2'pt Possesso palla Dortmund, che poi cerca la verticalizzazione per Haaland, ma Strakosha è attento ed esce proprio al limite dell'area di rigore.

1'pt Falsa partenza, pallone sgonfio, se ne accorge Hummels. E Turpin scodella per il Borussia.

1'pt Partiti. E' il Borussia Dortmund a muovere il primo pallone della partita.

Ecco l'inno della Champions League all'Olimpico, tredici anni dopo, per la Lazio.

E' tutto pronto all'Olimpico. Le squadre hanno completato il riscaldamento e si apprestano a scendere in campo per la prima giornata di Champions League.

Tredici anni dopo le note della Champions League tornano a far vibrare i cuori laziali. Il debutto non è semplice per la truppa di Simone Inzaghi: all'Olimpico si presenta il Borussia Dortmund di Haaland, il predestinato. I biancocelesti non arrivano al meglio dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Ma la Lazio ritrova l'ex della partita, Ciro Immobile, che in Germania non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, portandosi dietro anche delle critiche pesanti. Cerca la rivincita quindi la Scarpa d'oro, anche per mettere a tacere le accuse che gli sono arrivate dopo la partita con la Nazionale. Ed ha anche un altro obiettivo Ciro: raggiungere Beppe Signori nella classifica dei bomber della storia della Lazio. Oltre all'attaccante, Inzaghi manderà in campo dal primo minuto Marusic e Fares, tenuti inizialmente in panchina in campionato. Non sono al meglio, ma c'è bisogno di loro in questa notte tanto sognata e attesa. Ballottaggio per Strakosha e Reina. Dall'altra parte i gialloneri di Favre non possono contare su Hazard ed Emre Can. Ma sono abili e arruolabili Sancho e Reus, così come Reyna, che inizialmente partirà dalla panchina. Occhio anche a Bellingham: centrocampista centrale, classe 2003, è arrivato in estate dal Birmingham per 23milioni di euro.

IN TV: La partita sarà trasmessa dalle 21 su Sky Sport 1 (canale 201).

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. All.: Favre.

ARBITRO: Turpin (Francia)

