Lazio, dalla Serie B al gol in Champions: è la notte di Akpa Akpro

Esordio in Champions League, gol e vittoria con il Borussia Dortmund all’Olimpico. Tutto in una notte per Akpa Akpro. Non poteva esserci debutto migliore per il centrocampista ivoriano che finora ha collezionato tre presenze in campionato contro Cagliari, Atalanta e Inter. Tre spezzoni positivi per convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui. Prima inserendolo nella lista dei 25 giocatori. Poi buttandolo nella mischia contro i tedeschi nella massima competizione europea. Mezzala, mediano e incontrista dinamico: il 27enne a è un jolly alla corte di Inzaghi. Entrato nel secondo tempo al posto di Milinkovic, Akpa non si è fatto intimorire. Sua la rete che chiude i giochi contro la squadra di Le Favre. Un piatto da pochi passi per il 3-1 dopo un inserimento senza palla da applausi. Un’azione che resterà scolpita a lungo nella sua mente.

