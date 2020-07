Il Leeds di Bielsa torna in Premier League dopo 16 anni

Il Leeds tornerà in Premier League la prossima stagione dopo 16 anni di assenza, La squadra inglese è stata promossa senza bisogno di scendere in campo dopo la sconfitta del secondo in classifica, il West Bromwich Albion, a Huddersfield (2-1) in un incontro della 45/a giornata di Championship. Allenato dall'argentino Marcelo Bielsa, il Leeds si ritroverà nell'elite del calcio inglese, cercando di rinverdire i fasti del passato quando riuscì anche a vincere il titolo, nel 1969, 1974 e 1992. Giocò anche una finale di Coppa dei Campioni, nel 1975, perdendo con il Bayern Monaco di Maier, Beckenbauer e Mueller.



Oltre al castigliano dell'argentino Marcelo 'El Locò Bielsa (modello di Pep Guardiola, che di lui disse «è il tecnico più preparato che abbia mai incontrato»), il trionfo del Leeds, che oggi è tornato nella massima serie inglese dopo 16 anni, parla anche italiano. Infatti dal 2017 il proprietario del club è Andrea Radrizzani, 46enne imprenditore milanese. Chairman e fondatore di 'Eleven Sports', provider internazionale che si dedica ai diritti tv e alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali, Radrizzani quattro anni fa ha sostituito al timone dei 'Peacocks' un altro italiano, Massimo Cellino, che a Leeds era stato ripetutamente contestato dai tifosi.

