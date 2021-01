Mourinho asfalta Bielsa: 3-0 Tottenham. Cade il Leverkusen, il Bayern può allungare. Pari nel derby tra Betis e Siviglia

Mourinho asfalta Bielsa, confermando il suo trend positivo contro il tecnico argentino. Il Tottenham batte 3-0 il Leeds, andando terzo in classifica con una gara da recuperare e il tecnico portoghese vince il quinto confronto (su 5) con il collega. Gli altri erano stati giocati in Spagna tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Non c’è partita tra gli Spurs e i Whites, netto il divario in campo tra due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti. E poi ci sono Kane e Son che fanno la differenza. L’inglese apre la partita con un calcio di rigore (29’); il Sudcoreano raddoppia al 43’ toccando “quota 100” con la maglia del Tottenham. Inoltre, i due, si trovano a meraviglia: sono 13 i gol che li vedono protagonisti. Uno fa l’assist, l’altro segna. Nella ripresa la chiude Alderweireld. Nel recupero infine viene espulso Doherty. Ma in casa Spurs tiene banco la questione Lamela e Lo Celso. I due sono stati beccati ad una festa violando le regole anti Covid. E Mourinho li ha messi fuori squadra. Vince anche il Crystal Palace di Hodgson sullo Sheffield United: 2-0. E la squadra dell’ex tecnico dell’Inter si piazza a metà classifica con 20 punti. Sempre più in fondo invece lo Sheffield. Due punti e coda della Premier League.

BUNDESLIGA

Non inizia nel migliore dei modi il 2021 per il Bayer Leverkusen. La squadra di Bosz perde 2-1 sul campo del Francoforte, rimanendo sì alle spalle del Bayern Monaco capolista, ma può essere superata dal Lipsia, impegnato in serata sul campo dello Stoccarda. Eppure per le aspirine la partita era iniziata nel migliore dei modi con il vantaggio al 10’ firmato da Amiri. Ma il Francoforte già al minuto 22 pareggia con Younes. Nella ripresa è decisiva l’autorete di Tapsoba. Vittoria importante anche per il Borussia Monchengladbach: 0-1 sull’Arminia Bielefeld. Embolo al 58’ regala i tre punti alla squadra di Rose. In Bundesliga sono altre tre le vittorie esterne. Vincono l’Union Berlino sul campo del Werder Brema (0-2), l’Augusta a Colonia (0-1) e il Friburgo con l’Hoffenheim (1-3).

LIGA

Nell’attesa del Real Madrid – che stasera ospiterà il Celta Vigo – il Villareal raggiunge la Real Sociedad al quarto posto in classifica. La squadra di Emery batte 2-1 il Levante. Gol di Nino (19’) e Moreno (54’). Solo per le statistiche la rete di Leon nel finale. Il derby andaluso tra Real Betis e Siviglia finisce 1-1. Una partita stappata nella seconda parte dalla rete dell’ex milanista Suso che manda avanti la truppa di Lopetegui. Ma il pari è immediato, è arriva con il rigore di Canales. Poi, il Betis, avrebbe di nuovo la possibilità di passare con un altro tiro dagli 11 metri: ma cambia il rigorista, e Fekir viene ipnotizzato da Bono.

