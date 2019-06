Lazio, Caicedo in uscita: c'è anche il Leeds di Bielsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emirati Arabi, Cina e Inghilterra. Non mancano le offerte per. L’attaccante ecuadoriano dellachiede spazio in vista della prossima stagione e valute tutte le alternative. Dopo una prima annata deludente in biancoceleste, l’attaccante si è messo in mostra nell'ultimo girone di ritorno, non facendo sentire la mancanza di Immobile.lo ha spesso relegato al ruolo di comprimario anche quando Ciro non era al top della forma. A suon di gol e prestazioni Caicedo ha messo in evidenza le sue qualità, suscitando l’interesse di diverse squadre. Le proposte dai campionati esotici gli permetterebbero di incrementare l’ingaggio, ma l’interesse del Leeds, allenato da, gli consentirebbe di cimentarsi per la prima volta in Premier League, un altro torneo importante dopo la Liga e la Serie A. Il suo contatto con la Lazio è in scadenza nel 2020: condizione che non permette al club di Claudio Lotito di perdere tempo con il rischio di perderlo a zero il prossimo anno. Intanto, anche Berisha, Durmisi e Badelj sembrano sul piede di partenza, ma aspetteranno il ritiro diprima di chiedere la cessione. Ottimismo, invece, sul fronte Cataldi, che a breve discuterà il rinnovo di contratto.