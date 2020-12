L'Arsenal torna a vincere, il Leeds ne fa 5 al West Brom. Il Liga si ferma ancora il Barça

Si risolleva Mikel Arteta: il suo Arsenal conquista la seconda vittoria consecutiva lasciandosi alle spalle la zona calda della classifica. Vincono 1-0 i Gunners sul campo del Brighton, e danno un po' di continuità alla loro stagione dopo il successo nel derby con il Chelsea. A decidere la gara ci pensa Lacazette: spedito in campo dal tecnico spagnolo al 66', ci mette meno di un minuto a trovare la rete della vittoria. Arteta così può respirare. Sembrava ad un passo dall'esonero, ma adesso ha quasi rimesso le cose a posto. Anche il Loco Bielsa piazza il secondo successo di fila. Il Leeds digala (0-5) sul campo del West Brom, che solamente tre giorni fa aveva bloccato il Liverpool ad Anfield. La sfida si apre al 9' con l'autorete di Sawyers, e si chiude già al 40' con il gol di Rodrigo. Nel mezzo i centri di Alioski (31') e Harrison (36'). Nel seconda parte di gara il risultato lo fissa Raphinha, al secondo centro stagionale. Lo avevamo detto: da adesso in poi guardare i Whites, che non hanno assilli di classifica, può diventare divertente. Nelle altre due gare di giornata vittoria del Burnley (1-0) sullo Sheffield e pareggio a reti bianche tra Southampton e West Ham.

LIGA

Non c'è Messi, a lui è stato accordato un permesso per rimanere qualche giorno in più in Argentina. E il Barcellona rimane lontanissimo dall'Atletico Madrid padrone della Liga: con due gare in meno la squadra del Cholo ha sette punti di vantaggio sugli uomini di Koeman, che non vanno oltre l'1-1 in casa contro l'Eibar. L'assenza della Pulce però si sente, perché nel primo tempo Braithwaite sbaglia un calcio di rigore. E poi si vede annullare anche un gol per fuorigioco dal Var. Allora gli ospiti passano al minuto 57 con Kike. È Dembele a salvare l'allenatore olandese da una sconfitta pesantissima. Il Siviglia invece agguanta in classifica il Villareal battendo proprio il "sottomarino giallo" 2-0. La squadra di Lopetegui si piazza al quarto posto: apre Ocampos, ex Genoa, su rigore all'8'; chiude En Nesyri al 53'.

