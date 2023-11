Infortunio Leao in Milan-Lecce: il portoghese costretto a uscire per un problema muscolare

Dura appena otto minuti la partita di Rafael Leao, allo stadio Via del Mare di Lecce. Il portoghese del Milan, all'8' del primo tempo, viene servito in profondità da Krunic, ma dopo pochi metri di scatto sente tirare e si ferma, zoppicando. L'attaccante si tocca il retro della coscia sinistra e chiede subito il cambio, con Pioli che inserisce Okafor al suo posto.

Milan, stop per Leao: problema alla coscia destra

Immediatamente assistito dallo staff medico del Milan, che gli ha applicato la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra, Leao dice «mi sono fermato in tempo».

La speranza è che quindi non si tratti di uno strappo muscolare, ma che il portoghese potrebbe aver risentito delle fatiche di coppa. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma a questo punto anche la sua presenza per i prossimi impegni con la nazionale portoghese è da considerarsi in dubbio.

I precedenti

Già nella giornata di domani sono previsti i primi esami per capire l'entità dell'infortunio, con la sosta che permetterà a Leao di recuperare in vista dei prossimi impegni in rossonero. Il portoghese non è solito a questo tipo di infortuni, ma già nella scorsa stagione aveva subito, nella partita contro la Lazio, un problema agli adduttori che non gli aveva permesso di scendere in campo nella semifinale d'andata contro l'Inter, persa dal Milan 2-0.