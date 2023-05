Lazio, Vecino ha mantenuto la promessa Champions e ora vuole sbloccarsi all'Olimpico

Si riparte a Formello. La Lazio si avvicina alla sfida contro la Cremonese alla ricerca dell’ultima vittoria in casa della propria stagione. Penalizzazione della Juventus a parte, Sarri è stato chiaro con la sua squadra: «Voglio il secondo posto». Il tecnico ci tiene per più motivi. In primis perché nessun allenatore ci è mai riuscito nella gestione Lotito. In secondo luogo perché avrebbe ancor più margini di richieste in vista di un’estate in cui la rosa andrà ampiamente rinforzata in ottica Champions.

Lazio, le parole di Vecino

Chi è sicuro di farne ancora parte è Vecino, convinto quanto Sarri che ora l’obiettivo è quello di mantenere la posizione in classifica: «Quando sono arrivato volevo aiutare la squadra a tornare in Champions e migliorare ciò che è stato fatto lo scorso anno. Ma adesso non vogliamo accontentarci, vogliamo anche il secondo posto». E ancora: «Manca l’ultimo sforzo – ha detto dopo la vittoria contro l’Udinese – e speriamo di vincere domenica contro la Cremonese davanti ai nostri tifosi nell’ultima partita di Radu, un giocatore storico per questo club».

L’uruguaiano è ancora a secco all’Olimpico in campionato

Infine sulla sua stagione: «Sono un po’ in diesel. In queste partite decisive come delle finali è necessario mettere qualcosa in più anche a livello agonistico».L’uruguaiano è andato anche vicino a un gol in stilealla, ma la palla è uscita di poco. Nessun rammarico però e testa a domenica, altra sfida che l’exgiocherà in cabina di regia viste le condizioni precarie die nella quale magari proverà a sbloccarsi all’. Finora infatti ha segnato due gol in casa, ma in. In campionato sono arrivati altri due centri, ma solo in trasferta (Firenze e Napoli). Chissà che nell’ultima sfida stagionale tra le mura casalinghe Vecino non riesca festeggiare la promessa Champions mantenuta mettendo pure il suo timbro.