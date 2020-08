Lazio, il test con la Triestina finisce 2-2: Acerbi apre le marcature, Parolo versione bomber

Ultimo aggiornamento: 19:02

Esordio bagnato per ladi Simone Inzaghi. La prima amichevole stagionale si gioca sotto il diluvio allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Finisce 2-2 contro laIl tecnico riparte dalle certezze e dal 3-5-2, il modulo più utilizzato finora.apre le marcature su un calcio d’angolo battuto da Luis Alberto. Gomez, grazie anche ad un’indecisione di Strakosha, fa doppietta. Parolo, su invito di Jony, ristabilisce la parità nella ripresa: controllo di destro e tiro di sinistro sotto l’incrocio dal limite. Il maltempo condiziona la gara. La Lazio spreca un paio di occasioni in avvio, la più ghiotta su rigore. Il penalty, guadagnato da Caicedo e calciato daviene parato da Offredi. Prima uscita per Escalante, impiegato a centrocampo, e Kiyine, schierato sulla corsia di sinistra.