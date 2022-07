Lazio: oggi test con l'NK Dekani, ma Romagnoli salta la rifinitura. Intanto è corsa a tre per il vice portiere

Tutto pronto per la seconda amichevole della Lazio nel ritiro ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti nel pomeriggio sono attesi dal test contro la prima delle due squadre slovene previste dal programma. L'avversario odierno sarà l’NK Dekani, club di seconda divisione contro il quale Sarri pretenderà di vedere passi in avanti sull’apprendimento dei suoi dettami tattici. La vittoria contro l’Auronzo sarà stata anche entusiasmante (21-0), ma il livello dell’avversario era troppo basso per potersi adagiare su quanto fatto.

Lazio: attesa per la seconda amichevole contro l’NK Dekani

Il più atteso è senza dubbio Alessio Romagnoli, pronto ad esordire in amichevole con la maglia della sua amata Lazio. Il centrale ieri è stato subito protagonista nelle prove tattiche ma stamani Sarri non lo ha potuto schierare durante la rifinitura visto che il centrale dopo l’inizio di allenamento in gruppo è rientrato negli spogliatoi per un fastidio all'adduttore già accusato ai tempi del Milan. Neanche a dirlo ci sarà grande curiosità per Maximiano che ha già stregato Sarri e vuole dimostrare di valere quegli oltre 10 milioni che verranno versati nelle casse del Granada in tre rate. Pronto all'esordio pure Gila, mentre la lente d’ingrandimento sarà ancora fissa su Cancellieri, sempre più scatenato da falso nueve, anche se oggi inizialmente dovrà lasciar spazio a Immobile. Il bomber aveva saltato la prima uscita per un problema pregresso alla caviglia destra, ma stavolta si riprenderà la fascia di capitano indossata da Cataldi e Felipe Anderson domenica scorsa. Atteso qualche passo in avanti infine da Marcos Antonio dopo i circa 20 minuti giocati contro l’Auronzo.

Queste le premesse in attesa di quello che al momento sembra essere l’ultimo tassello previsto dal mercato, ovvero il secondo portiere. Non è un segreto che la Lazio abbia trovato da tempo l’accordo con l’entourage di Provedel, profilo che piace molto a Sarri e il suo staff. Per convincere lo Spezia, che chiede oltre 6 milioni, Lotito aveva pure bloccato Falcone dalla Sampdoria, ma quest’ultimo è ormai ad un passo dal Lecce. Nei piani del club capitolino l’ex giallorosso sarebbe stata la pedina di scambio da aggiungere alla parte economica per convincere lo Spezia, ma così non sarà. Con la pista Provedel bloccata quindi torna di moda in primis il nome di Terracciano. L’estremo difensore della Fiorentina c’è sempre stato nella lista dei vice e per questo sarebbe un profilo gradito. In scadenza nel 2023 (come Provedel), la Viola potrebbe chiedere meno rispetto ai liguri. A sorpresa è rientrato in orbita Lazio anche il nome di Silvestri, attuale titolare dell’Udinese che piaceva già dai tempi del Verona, ma difficilmente Pozzo scenderà sotto i 5 milioni di valutazione. Proseguono perciò le valutazioni per l’ultimo tassello promesso a Sarri.