Lazio, Romagnoli arriva in Paideia per le visite: «Bentornato a casa Alessio»

Il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo l’arrivo a Fiumicino, Alessio Romagnoli stamani si è presentato in Paideia per le visite mediche di rito prima di legarsi definitivamente con la Lazio. Un colpo sul quale Lotito ha dovuto lavorare molto in prima persona, trovando alla fine l’accordo col suo entourage anche per la grande voglia del difensore di indossare la maglia numero 13 del suo idolo Nesta.

«Finalmente», ha esclamato e scritto sui social ieri, mentre oggi è stato abbracciato dai cori di centinaia di tifosi presentatisi in clinica nonostante l’orario (le 8 circa). Applausi, selfie e autografi a non finire per il classe ’95. «Bentornato a casa Alessio», gli urlano in clinica i sostenitori presenti, pazzi di gioia. Sta per iniziare ufficialmente la storia di Romagnoli con la sua amata Lazio, stavolta per davvero. Quinquennale a 2,8 milioni di euro più bonus, con tanto di opzione per il sesto anno. Queste le tempistiche e le cifre. Nel pomeriggio proseguiranno gli accertamenti, poi il difensore si sposterà a Formello. Sarri freme per averlo ad Auronzo di Cadore: ora la difesa è completata.