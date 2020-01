Lazio, Strakosha si scusa per l'errore nel derby. Immobile e Milinkovic: «Siamo una famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti nei momenti di gioia e nelle difficoltà. I giocatori della Lazio si stringono ancor di più dopo il pareggio contro la Roma, anche sui social network. L’occasione per manifestare a tutto il web la compattezza dello spogliatoio biancoceleste è il post su Instagram di Thomas Strakosha. «Ringrazio tutti i miei compagni che hanno ripreso la partita dopo un mio errore» scrive il classe ’95, ripensando all’uscita sbagliata che ieri ha propiziato il gol di Dzeko. Un messaggio che non è passato inosservato ai suoi compagni di squadra. «In una famiglia ci sia aiuta a vicenda», il commento di Ciro Immobile. «Sempre insieme fratello», la replica di Sergej Milinkovic. Emoticon e parole d’approvazione anche da parte di Acerbi, autore del pareggio, Leiva, Adekanye, Minala e Djavan Anderson, oltre agli ex Keita e Durmisi. Intanto, la squadra ha usufruito di un giorno di riposo. Domani a Formello riprenderanno gli allenamenti. Domenica all'Olimpico arriverà la Spal, poi il 5 febbraio, sempre in casa, ci sarà il recupero della partita contro il Verona, non giocata a dicembre per l'impegno della Lazio in Supercoppa italiana.