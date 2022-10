Lazio, contro lo Spezia la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente a Tommaso Maestrelli

Sta per iniziare una settimana importante per il mondo Lazio. Venerdì 7 ottobre sarà il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli, il celebre allenatore dello scudetto del '74. Si tratta di un pezzo di storia importante che il club capitolino ha deciso di onorare con diverse iniziative. La principale ci sarà direttamente domani contro lo Spezia. Prima del fischio d'inizio infatti la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente al "Maestro" e d'ora in poi il settore cambierà definitivamente nome anche sui biglietti. Poi il figlio dell'ex tecnico biancoceleste, Massimo, riceverà anche una targa in onore del padre. Venerdì infine la memoria di Maestrelli verrà celebrata con un evento presso la sala della Protomoteca in Campidoglio.

Il cerimoniale in Lazio Spezia

«In occasione di Lazio-Spezia - si legge sul comunicato diramato dalla società - si apriranno le celebrazioni per il centenario della nascita del Maestro, che culmineranno la mattina di venerdì 7 ottobre, giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, con un evento in sua memoria presso la sala della Protomoteca in Campidoglio». Questi gli eventi prepartita: «Prima del fischio d’inizio, la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente al Maestro. Il taglio del nastro biancoceleste da parte del presidente Claudio Lotito battezzerà la “Curva Maestrelli” (così come è scritto per la prima volta sul biglietto del settore), dove troverà posto la sua immagine storica, cara a tutte le generazioni del popolo laziale. Subito dopo Massimo Maestrelli, figlio dell’indimenticabile allenatore della Lazio Campione d’Italia 1973-74, riceverà una targa in ricordo del padre». Infine toccherà al celebre inno: «Sarà Alan Donati ad intonare insieme al pubblico presente lo storico inno scritto dal padre Aldo “Sò già du' ore”, contenente la strofa dedicata a Tommaso Maestrelli “Su c’è er maestro che ce sta a guardà”». Il tutto davanti agli occhi di un altro allenatore toscano come Sarri, volenteroso di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Magari il ricordo del "Maestro" sarà d'aiuto.