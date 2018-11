Lazio-Spal 3-1 La Diretta Cataldi sigla il tris

Lazio e SPAL si affrontano all'Olimpico nella partita domenicale delle ore 12.30: entrambe le squadre vengono da due secche sconfitte casalinghe rispettivamente contro Inter e Frosinone, e cercano quest'oggi di rilanciare le proprie ambizioni, la Lazio per la lotta ad uno dei primi quattro posti in graduatoria, la SPAL per un campionato lontano dalle zone più pericolose della classifica.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Cataldi, S. Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All.Inzaghi.

SPAL (3-5-2): V. Milinkovic; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Everton Luiz, Costa; Antenucci, Petagna. All. Semplici.

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA