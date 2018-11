Cataldi si riprende la Lazio: gol e assist contro la Spal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fattore “C” per puntare alla Champions League. Cataldi ripaga la fiducia di Inzaghi. Con un gol e un assist il centrocampista classe ’94 contribuisce al successo per 4-1 contro la Spal. Delizioso il calcio d’angolo per il destro di Immobile che apre le marcature nel primo tempo. Da applausi a scena aperta il destro dalla distanza con cui fulmina Vanja Milinkovic, fratello del laziale Sergej, nelle ripresa. Dopo le buone apparizioni con Marsiglia e Inter, l’ex Under 21 è autore di un'altra prova di livello. Adattato in cabina di regia, Cataldi, mezzala naturale, non fa rimpiangere Leiva e Badelj, entrambi infortunati. Davanti agli occhi del ct dell'Italia, Roberto Mancini, presente in tribuna all'Olimpico, l’ex Benevento detta i tempi della manovra laziale, crescendo minuto dopo minuto. Grande intensità in entrambe le fasi di gioco. Insomma, una partita da incorniciare che gli consente di candidarsi come titolare anche per i prossimi match contro Marsiglia e Sassuolo.