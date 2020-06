© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due sogni possibili da realizzare. Due traguardi da raggiungere.scalda i motori e prepara l’assalto allo scudetto e allaL’attaccante della Lazio, leader della classifica marcatori in Italia con 27 gol, prima del lock-down guidava anche la graduatoria dei bomber d’Europa. Un primato per il momento sfumato, perché con la ripresa della Bundesliga la punta del Bayern Monaco,lo ha superato di due reti. Uno stimolo in più per Ciro che durante la quarantena non si è mai fermato. Corsa sul tapis-roulant, cyclette ed esercizi personalizzati. Immobile non ha mai mollato la presa. Un atteggiamento da leader, da vero uomo spogliatoio che vuole dare il buon esempio ai compagni. L’attaccante della Nazionale si è fatto trovare pronto alla ripresa degli allenamenti collettivi. A Formello nei test atletici è risultato tra i giocatori più in forma. Nella cavalcata verso il tricolore, interrotta lo scorso marzo dall’emergenza sanitaria Covid-19, è stato decisivo. L’intenzione è quella di ripersi anche in estate, quando la Lazio sarà chiamata ad un duro tour de force. Del resto Immobile lo sa bene: dai suoi gol, oltre alla Scarpa d’oro, passerà molto probabilmente anche il titolo di Campione d’Italia.