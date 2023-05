Lazio, Sarri riparte da Zaccagni. L'esterno resta una priorità e contro il Sassuolo spesso si esalta

Basta passi falsi: ora si fa sul serio. A sei partite dalla fine del campionato l’imperativo è questo, lo ha detto Sarri e lo ha ripetuto anche il presidente Lotito alla squadra a Formello. La Lazio vuole mantenersi al secondo posto in pole per la Champions e, dopo il ko contro l’Inter, la corsa verso l’obiettivo principale dovrà riprendere da questa sera all’Olimpico. Non saranno ammesse altre frenate, anche se di fronte ci sarà una squadra come il Sassuolo, sempre pericolosa contro le big.

Lazio, Zaccagni ancora protagonista: solo una panchina in Serie A

Da qui in avanti Sarri non farà calcoli, lo ha detto anche dopo il triplice fischio di San Siro. Un discorso che stasera riguarderà soprattutto l’attacco. Nonostante gli impegni ravvicinati il tecnico sta pensando di confermare il tridente con Felipe Anderson, Immobile e soprattutto Zaccagni. Il numero 20 finora si è preso la scena più di tutti in stagione. Oltre tremila minuti in campo, di cui 2.343 in Serie A valsi la prima doppia cifra in carriera. L'ex Hellas praticamente è onnipresente in campionato visto che – a parte il doppio ko dovuto al polpaccio a novembre e la squalifica contro la Salernitana a febbraio – nelle 29 partite giocate è partito solo una volta dalla panchina (Lazio-Sampdoria).

Ecco il Sassuolo, vittima preferita dell’esterno biancoceleste

Lo show di Mattia però non è ancora finito e da qui al 4 giugno vuole incrementare i suoi numeri a partire dal. I neroverdi d’altronde lo esaltano visto che sono la squadra che ha colpito di più (4 gol) assieme allo, con la differenza però che agli emiliani ha sempre fatto male in Serie A e con un confronto in meno a disposizione (8 a 9). Guarda caso la prima gioia con la maglia della Lazio Zaccagni se l'è regalata proprio contro il Sassuolo al, dove invece quest’anno all’andata ha sbloccato il match col primo rigore in biancoceleste. All’appello manca ancora la prima freccia scoccata all’Olimpico: il Sassuolo è avvertito.