Lazio, Pellegrini per Sarri può restare, ma Lotito chiede un altro prestito. Torna di moda Parisi

Priorità a centrocampo e attacco. Sarri è stato chiaro con Lotito per rinforzare la Lazio formato Champions League, ma anche dietro potrebbero esserci novità. La difesa è stata senza dubbio la sorpresa più lieta della stagione appena terminata, ma nonostante i grandi risultati raggiunti come il record di clean sheet (21) e i soli 30 gol subiti, per il tecnico va sistemata. Richiede infatti un’attenzione specifica la fascia sinistra, visto che la soluzione di gennaio, ovvero Luca Pellegrini, al momento tornerà alla Juventus.

Lazio, Luca Pellegrini può restare, ma Lotito chiede un altro prestito

Fino a dicembre scorso Sarri si era fatto sentire a più riprese con Lotito sulla necessità di prendere un terzino sinistro di piede mancino che desse un’ulteriore possibilità offensiva. Per tutto il mese di gennaio il patron e l’entourage di Pellegrini hanno cercato una quadra trovata solamente in extremis con un prestito bancario chiesto dal club e la decurtazione dell’ingaggio accettata fin da subito dal calciatore. Quest’ultimo lo ha fatto per riassaporare la Serie A dopo i mesi in Germania con l’Eintracht Francoforte, ma in biancoceleste ha raccolto solamente 8 presenze.

Calciomercato Lazio, da Maximiano fino a Cancellieri: ecco chi può restare e chi no tra le seconde linee

Non solo Pellegrini: torna di moda Parisi

I soli 243 minuti giocati con la Lazio non devono però ingannare. Sarri infatti ha confermato il terzino di proprietà della Juventus, ma per Lotito il riscatto chiesto dai bianconeri è troppo alto (12 milioni di euro), quindi non se ne parla. Il presidente chiede un altro prestito e nel frattempo torna di moda il profilo di. Il numero 65 dell’piace da tempo a Sarri, ma difficilmente lascerà il club toscano per meno di 15 milioni. La Lazio dal canto suo ha anche la cartada utilizzare come contropartita, per questo rispetto al passato potrebbe essere più semplice arrivare al giocatore dell’under 21 azzurra. La situazione resta però intricata e non si sbloccherà prima di luglio.