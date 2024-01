Lazio, Sarri in conferenza stampa: «Basta me ne vado a cena, ho un appuntamento alle 21»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, protagonista durante la conferenza stampa dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia all'Olimpico. Non sono mancati commenti su Mourinho e sull'episodio del calcio di rigore ma il tecnico toscano ha strappato un sorriso nella sala stampa dopo aver espresso il desiderio di lasciare la conferenza perché aveva un appuntamento per una cena organizzata per il suo compleanno alle 21. Non è la prima volta che l'allenatore della Lazio si lamenta per le troppe domande dei giornalisti al termine delle partite.

