Lazio: Sarri dà il via alle prove anti Porto. Tegola Lazzari: stiramento di secondo grado

Sono iniziate le operazioni anti Porto in casa Lazio. Sarri sta preparando una sfida determinante prima della quale dovrà preparare al meglio i suoi calciatori, soprattutto mentalmente. Sia per esperienza che per risultati i lusitani saranno un vero osso duro. Tra l’altro con il pareggio contro lo Sporting Lisbona hanno raggiunto quota 50 risultati utili di fila in campionato. Un traguardo pazzesco che l’ex biancoceleste Sergio Conceição vorrà festeggiare proprio giovedì sera in Europa League.

Intanto Sarri già sa che all’Estádio do Dragão non potrà avere con sé né Acerbi e né Lazzari. Il difensore prosegue il proprio percorso di recupero alternato tra palestra e campo (sia dentro che lontano da Formello). Da oggi era prevista un’intensificazione del programma, ma al momento il numero 33 è a rischio pure per la trasferta di Udine prevista domenica sera. Nel frattempo è arrivata pure la stangata per Lazzari. Il terzino ha svolto la risonanza al flessore della coscia destra e si è manifestata la peggiore delle ipotesi contemplata: stiramento di secondo grado. L’ex Spal ha già iniziato la fase di riabilitazione. L’obiettivo sarà quello di averlo a disposizione per il derby prima della sosta per gli spareggi della Nazionale. Possibile anche un tentativo in ottica Venezia la settimana prima. A inizio stagione Lazzari ha dimostrato di avere buone capacità di recupero e con la situazione in evoluzione non è da escludere un accorciamento delle tempistiche.

Lazio, iniziano le prove tattiche anti Porto

Tornando al campo Sarri è entrato nel vivo della preparazione in ottica Porto. Il Comandante ha tenuto i suoi calciatori sull’attenti per più di un’ora tra partite a tema e attacco della porta senza avversari. Spesso ha anche fermato il gioco per spiegare per filo e per segno il da farsi in ogni singola situazione. Un vero e proprio martello il tecnico biancoceleste che giovedì difficilmente schiererà una Lazio diversa da quella vista sabato contro il Bologna. Tra i pali rimarrà Strakosha, niente alternanza con Reina stavolta. In difesa il principale indiziato a sostituire Lazzari resta Hysaj. Difficile la scalata di posizioni per Radu. A centrocampo sembra tutto fatto: Milinkovic sarà affiancato da Leiva e Luis Alberto, questi ultimi due squalificati in campionato. Giunti all’attacco nonostante Felipe Anderson sogni una chance contro la sua ex squadra Sarri non sembra intenzionato a toccare l’attuale tridente titolare. Pedro e Zaccagni dovrebbero perciò agire ai lati di Immobile. Felipe sarà pronto a subentrare o da esterno o da falso nueve.