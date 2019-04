Lazio, Romulo suona la carica: «Insieme siamo sempre una famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Insieme siamo sempre una famiglia!». Suona la carica, Romulo. L’esterno destro della Lazio, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Genoa con diritto di riscatto, tiene alto il morale su Instagram dopo la sconfitta con la Spal, ricordando quanto sia importante restare uniti. Insomma, non bisogna perdere di vista l’obiettivo stagionale, voltare pagina e concentrarsi già sulla prossima partita. Domenica alle 18 arriverà il Sassuolo all’Olimpico.ACERBI RINGRAZIAIntanto, sempre sui social Francesco Acerbi usa parole al miele per ringraziare il pubblico della Lazio. «È bello ricevere queste dichiarazioni dai propri tifosi. Messaggi che fanno bene al cuore». Questo il pensiero del difensore indirizzato a due ragazze di Ferrara che in occasione della trasferta con la Spal gli hanno recapitato una lettera, condivisa poi da Acerbi sui social, e un leoncino di peluche, animale preferito dall’ex Sassuolo.