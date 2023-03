Lazio, riecco Milinkovic col Monza nel mirino: solo ai lombardi e alla Salernitana non ha ancora segnato

Archiviati gli impegni con la Nazionale, riecco Milinkovic. Niente Formello ieri per il serbo, atteso oggi nel centro sportivo della Lazio. Le partite giocate con la propria Nazionale sono state entrambe positive viste le due vittorie contro Lituania e Montenegro, ma nei 117 minuti giocati, Sergej non è riuscito a sbloccarsi. Sarri non aveva nascosto il fastidio nel lasciar partire il calciatore per le sfide extra club, ma la speranza che potesse ritrovare la vena realizzativa persa da tempo è rimasta tale.

Lazio, Milinkovic mette il mirino il Monza

A questo punto, meglio tenersi i colpi migliori in vista del rush finale nella corsa Champions. Per Sarri l’apporto di Milinkovic resta fondamentale ecco perché sarà imprescindibile già da domenica. Primo per palle perse (501), ma anche per i duelli vinti (187), il Sergente sarà di nuovo al proprio posto contro il Monza, e lasciare segno avrebbe una doppia valenza. In primis gli permetterebbe di scrollarsi di dosso un torpore che non lo abbandona da inizio 2023. In più, i lombardi sono una delle due squadre (assieme alla Salernitana) dell’attuale Serie A contro le quali Sergej non ha ancora segnato, motivo per cercare con più frequenza il bersaglio.

Le parole del centrocampista serbo

Di certo ci spera il Sergente, che intanto ha rilasciato alcune dichiarazioni in patria, mostrandosi soddisfatto per le due vittorie nelle qualificazioni: «Sicuramente l'avevamo pianificato quando ci siamo riuniti a Pazova - ha detto a Republika - e tutto è andato come doveva, siamo contenti di aver vinto entrambe le partite e di aspettare giugno al primo posto. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, come avevamo programmato. Nel secondo, abbiamo preso di più la palla, cercando di creare spazio in mezzo, cosa che alla fine ci siamo riusciti e abbiamo segnato due gol».