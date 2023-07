Lazio, Provedel: «Ad Auronzo mi sento a casa. Champions? Ci darà energia per fare bene»

Dopo Romagnoli è toccato a Provedel parlare del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, prima esperienza per lui: «Qua sento l'aria di casa - ha dichiarato ai canali ufficiali del club - e riesce anche a venirmi a trovare qualche amico o familiare. Il posto in cui ci alleniamo è bellissimo, per fortuna c'è anche un bel tempo. Ci stiamo preparando al massimo delle nostre potenzialità per arrivare al meglio ai nostri impegni. Vogliamo fare bene, migliorarci e ripeterci in tutte le competizioni. Obiettivi? Non ne stiamo parlando, perché penso non sia il momento adatto e non c'è nulla da dire, ognuno di noi deve migliorare per dare il massimo in campionato e coppe».

Lazio, le parole di Provedel

E ancora: «Non penso alle difficoltà del prossimo anno, altrimenti è ancora più complicato e non è giusto. Io sono arrivato per fare del mio meglio e dimostrare di meritare la maglia della Lazio. Conta solo quello che verrà domani, il passato è passato». Poi si scioglie pensando anche al coro dei tifosi ("quel portiere biondo") dedicato a lui: «Sul campo cerco di essere più concentrato e serio possibile, ma qualche cavolata la sparo anche io.

Il coro? Io non lo canto ad alta voce, ma nella mia testa sì: non voglio del male ai miei vicini. Mi fa piacere, allo stadio mi carica ed è una grande dimostrazione d'affetto. Non pensavo a questo rapporto con i tifosi essendo arrivato così velocemente».

Provedel: «In Europa ce la siamo cercata. La Champions...»

Infine il numero 94 ha riflettuto anche sul cammino in Europa della passata stagione: «Non si può dire che in coppa abbiamo fatto bene come in campionato, penso che per demeriti nostri siamo arrivati al punto che gli episodi abbiano condizionato il passaggio del turno. Si potevano evitare certe situazioni. Credo che le cose non arrivino per caso, ma l'importante è trarre un miglioramento da questa esperienza». In chiusura un commento sulla Champions League: «Ti dà un'energia addosso, potrà spingerci a fare meglio».