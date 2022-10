Lazio Primavera, buona la prima in Coppa Italia: battuto il Cosenza

Altra partita, altra vittoria per la Lazio Primavera. I biancocelesti dopo la Reggina in campionato, battono anche il Cosenza, ma in Coppa Italia. Un 3-1 che spedisce l'under 19 del club capitolino ai sedicesimi di finale. Primo sorriso in rimonta per la squadra di Sanderra che si impone con le reti di Colistra, Di Tommaso e il rigore di Castigliani. Buona la prima al campo sportivo "Nicola Ferrucci" dove la Lazio giocherà anche nel weekend contro il Benevento, capolista nel girone B di Primavera 2.

Lazio Primavera trascinata da Colistra, Di Tommaso e Castigliani

Mister Sanderra cambia tanto rispetto alla sfida di campionato. In difesa spunta Akwasingi Mandi mentre a centrocampo a sorpresa Kane viene schierato in cabina di regia. In attacco riposo per Sana Fernandes e Crespi. Al loro posto Brasili e Castigliani. Proprio questi ultimi sono gli unici due biancocelesti a rendersi pericolosi in un primo tempo con poche occasioni. Nel secondo invece i ritmi cambiano fin da subito. Gallo inserisce Attanasio in attacco e i calabresi al 50' passano in vantaggio con un capolavoro di Zorom. Servito direttamente da fallo laterale, il numero 11 nonostante marcato da Akwasingi Mandi di prima intenzione in rovesciata batte Morsa.

La Lazio però non ci sta e dopo neanche 120 secondi reagisce reagisce. Kane lancia Colistra che, entrato in area, batte Sibilano con una conclusione sotto le gambe. Gallo perde Zorom per infortunio, mentre Sanderra inserisce Floriani Mussolini e Di Tommaso. Proprio quest'ultimo al 79' decide di diventare protagonista. Riceve palla sui 25 metri, alza lo sguardo e fa partire un mancino imparabile. All'89' è Castigliani a realizzare il definitivo 3-1 su rigore dopo un tocco di mano maldestro di Sirimarco.