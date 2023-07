Lazio, prima amichevole con goleada: Auronzo battuto 16-0. Immobile inizia con una tripletta

Non sarà il 21-0 dello scorso anno, ma è comunque un buon primo test estivo quello della Lazio. L'amichevole di oggi si conferma una passaggiata per i biancocelesti, che aprono la rassegna sotto le Tre Cime di Lavaredo con una goleada: 16-0 ai dilettanti dell’Auronzo. Sarri inizia le rotazioni e si gode una buona risposta sia sul piano offensivo che su quello difensivo. Immobile ne fa tre. Doppiette per Pedro, Basic e Saná Fernandes, mentre restano a secco Luis Alberto e Felipe Anderson. Gli unici a restare in panchina sono stati i portieri Provedel e Furlanetto, il centrale Dutu, l'esterno Balde e il regista Marcos Antonio, quest'ultimo leggermente acciaccato.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, intrigo per Morata. Lazio, concorrenza dalla Premier per Kerkez. Lukaku ora vuole la Juve. Dalla Francia: il Psg ha l'accordo con Vlahovic

Subito goleada al primo tempo: sette gol per la Lazio

Sarri parte con un mix tra titolari e non. Tra i pali del suo 4-3-3 tocca a Maximiano. I terzini sono Lazzari e Hysaj, mentre i centrali Romagnoli e Patric. Subito play Vecino in questa prima amichevole (anche perché Marcos Antonio non è al meglio), con Bertini e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti accanto a Immobile ci sono Pedro e Zaccagni. Nel primo tempo è proprio il tridente a prendersi la scena siglando ben 6 dei 7 centri biancocelesti. Immobile va in gol tre volte, Pedro due e Zaccagni una. Ad aprire la goleada ci pensa un outsider come Hysaj con un destro al volo.

L’Auronzo prova a controbattere, ma praticamente non supera mai la metà campo, mentre è sempre costretto a difendere e rifiatare con tante sostituzioni.

Altri 9 centri nella seconda frazione

Nel secondo tempo Sarri cambia tutti ed è di nuovo un terzino a sbloccare le marcature, ancora più impensabile di Hysaj, visto che si tratta di. Dopo il diagonale mancino del franco-algerino allunga il parzialedi testa su angolo di Cataldi. Sempre di testa, il follettofa doppia cifra, l’11-0 lo segnasu sviluppi di corner. Ancora Saná fa impazzire gli avversari per il 12-0, mentrecon un gran destro fa 13. Negli ultimi 20 minuti Sarri dà spazio anche a Floriani Mussolini eal posto di Fares e Gonzalez, col giovane bomber della Primavera che trova il 14-0. Sul 15° centro dopo tanti tentativi c’è la firma diche si ripete poco dopo per la doppietta personale che chiude i conti: 16-0.