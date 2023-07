Lazio, buone notizie da Auronzo: il campo dello Zandegiacomo passa l'esame dopo il sopralluogo

Mentre sul mercato la Lazio continua a preparare i primi colpi, intanto da Auronzo di Cadore arrivano buone notizie. Nella mattinata di ieri infatti il team manager Derkum assieme a un agronomo del club sono tornati sotto le Tre Cime di Lavaredo per valutare gli sviluppi del manto erboso dello stadio Zandegiacomo. Fin da subito Sarri aveva chiesto di evitare i problemi della passata stagione e stando a quanto emerso dal sopralluogo stavolta il campo è pronto per ospitare le sedute di allenamento e le partite dei biancocelesti.

Lazio, il campo di Auronzo stavolta convince

La squadra arriverà ad Auronzo nel tardo pomeriggio dell’11 luglio e ripartirà il 28. Sono previsti tra i 15 e i 20mila tifosi durante tutto il periodo. Saranno sempre quattro le amichevoli. La prima si giocherà il 16 contro l’. Il 20 toccherà al, il 23 allae infine il 26 all’, club sloveno scelto dopo l’impossibilità di affrontare ladiper motivi di sicurezza. A questi eventi – ai quali saranno ammessi massimo 1850 spettatori – andrà aggiunta anche la classica serata di presentazione della squadra, tutto sul campo dello Zandegiacomo, stavolta pronto davvero. L’organizzazione ha anche messo a disposizione delle zolle già pronte per risolvere eventuali imprevisti. Ottima notizia a 10 giorni dall’inizio del 16° ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio, ad oggi l’ultimo visto che non si è ancora parlato del prolungamento biennale.