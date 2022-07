Lazio, 21 gol contro l'Auronzo: poker per Felipe Anderson, bene Cancellieri nella prima amichevole

Festival del gol sotto le Tre Cime di Lavaredo. La sfida tra il primo livello professionistico e l’ultimo dei dilettanti si chiude con 21 gol di differenza (record del confronto). Troppo il distacco tra la Lazio e l’Auronzo di Cadore allo Zandegiacomo. A rubare la scena è senza dubbio Cancellieri che da falso nueve fa doppietta, prende due traverse e un palo, due dei quali in rovesciata. Doppiette anche per Basic, Luis Alberto, Pedro, Romero, Raul Moro, Akpa Akpro e Kiyine, mentre Felipe Anderson con la fascia di capitano nel secondo tempo ne segna quattro. Solo sorrisi nella prima amichevole del ritiro senza Immobile, Radu, Acerbi e Kamenovic. Da registrare l’esordio di Casale e Marcos Antonio con la nuova maglia mentre Milinkovic si allenava in maniera differenziata nel suo primo giorno di ritiro.

La Lazio parte subito forte e dopo la traversa con un gran tiro da fuori di capitan Cataldi, al 4’ è Basic con un diagonale mancino a battere Zambelli. Neanche il tempo di riposizionarsi che i biancocelesti trovano il raddoppio. Cancellieri rientra sul sinistro e trova Pedro. Lo spagnolo appoggia la sfera a Luis Alberto che in due tocchi fa 2-0. Non è finita qui. Neanche un giro di orologio che Cancellieri decide di mettersi in proprio e scaglia un sinistro da oltre 20 metri che non lascia scampo a Zambelli. La Lazio non è sazia, così come Luis Alberto che con un destro comodo dal limite dell’area cala il poker. Arriva anche il 5-0, ancora con Cancellieri: ottimo uno-due con Basic e piattone sinistro imparabile. Il sesto centro della Lazio al 16’ è in realtà un autogol di De Mario dopo un palo colpito da Luis Alberto alla ricerca della tripletta. In seguito a qualche minuto con meno emozioni, ci pensa Pedro a sbloccarsi: stop e sinistro a giro che lascia di sasso Zambelli per il 7-0. L’8-0 è ancora una doppietta, stavolta di Basic. Il croato apre il piatto sinistro senza grandi difficoltà nell’area avversaria. Prima del duplice fischio c’è tempo anche per il 9-0 grazie al secondo gol di Pedro con un destro deviato che si insacca nella reta avversaria.

Nove gol per tempo: Felipe Anderson protagonista con un poker nella seconda frazione

Nel secondo tempo Sarri cambia tutta la squadra e c’è spazio subito per Casale al centro della retroguardia assieme al giovane Ruggeri, classe 2004. La fascia di capitano passa sul braccio di Felipe Anderson, schierato falso nueve vista l’assenza di Immobile. Il primo centro della ripresa è proprio del brasiliano: zampata da prima punta su cross di Marinacci dalla sinistra. Al 55’ ci pensa Romero a fare 11-0: cross di Raul Moro ancora dall’out mancino che pesca perfettamente il piatto destro del classe 2004. Al 59’ c’è la quinta doppietta di giornata. Si tratta di Felipe Anderson che con un tap-in facile su suggerimento di Romero fa 12-0. Pipe non è contento: prima trova la tripletta, di nuovo su assist di Raul Moro, e poi il poker grazie ancora a Romero. Al 67’ arriva anche il turno di Marcos Antonio, l’altro nuovo acquisto sbarcato ad Auronzo, che si va a posizionare subito in cabina di regia al posto di Bertini. Dentro anche Adeagbo per Ruggeri. Il 15-0 porta la firma di Raul Moro, mentre è di Akpa il sedicesimo centro. C’è spazio anche per Kiyine che supera due avversari con una sterzata e porta il conto a 17. Non è finita qui però. Al 79’ Romero fa doppietta con un fantastico sinistro a giro. Nel finale spazio anche per Furlanetto al posto di Alia e per le rispettive doppiette di Raul Moro, Kiyine e Akpa Akpro che portano il computo a 21.

Al termine della sfida ha parlato Toma Basic ai microfoni ufficiali del club: «Questa partita è stata buona, abbiamo fatto tanti gol e questo è importante per noi». Il croato è soddisfatto della risposta della squadra alla prima uscita del ritiro: «Dobbiamo continuare così. I primi giorni sono andati bene, sono ad Auronzo per la prima volta. Questo ambiente è fantastico, i tifosi sono sempre con noi e questo è bello». Nessuno sbilanciamento infine per gli obiettivi: «Le aspettative sono alte sia per il gruppo che per me».