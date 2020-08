Lazio, Patric: «La Champions è un sogno. Reina? Una leggenda»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono molto contento di stare con i compagni, mi mancava il campo. Sono felice di ritrovare il pallone e i tifosi. Ci siamo sentiti in queste due settimane, ma è sempre bello vederci, siamo una famiglia». Non sta nella pelle, Patric. Il difensore della Lazio, arrivato in ritiro due giorni fa, non vede l’ora di cominciare la nuova stagione: «E ora ci aspetta un altro anno pieno di obiettivi. Questo è stato il mio migliore anno, ho vissuto una crescita personale e professionale, giocheremo la Champions ed sarà un sogno per tutti - spiega lo spagnolo -. Siamo tutti leader, io ho un carattere forte e aiuto i compagni, ma ci aiutiamo tutti, l’importante è caricare la squadra ed essere positivi». La continuità nel lavoro, secondo l’ex Barça, ha fatto la differenza: «La squadra si conosceva già e i giocatori hanno mantenuto un livello alto, speriamo di crescere ancora però». Positivo il giudizio su Reina: «Per noi spagnoli è un calciatore importante per quello che ha fatto e vinto, la sua carriera parla da sola. Ha ancora tanto da dare, siamo felici, ci darà una mano grossa per costruire da dietro. Per noi è una leggenda». Stesso discorso per Immobile, fresco di rinnovo fino al 2025: «Ciro è un bomber troppo importante per noi, è un piacere averlo per altri 5 anni».