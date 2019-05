Lazio, Parolo, Immobile e Acerbi si sfidano a padel nel giorno libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Racchetta, polsini e scarpe da ginnastica. Marco Parolo, Ciro Immobile e Francesco Acerbi si divertono giocando a padel. Così i giocatori della Lazio hanno deciso di trascorrere il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, a due giorni dalla conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta. Una vittoria che, oltre al trofeo, vale anche l’accesso diretto alla prossima Europa League senza passare per i preliminari. Insomma, a Formello c’è entusiasmo e l’aria è quella da ultimo giorno di scuola. Niente compiti per casa o esami da preparare. I biancocelesti possono godersi il meritato riposo e lo fanno praticando un altro sport. Altri giocatori, invece, hanno preferito guardare gli atleti con la racchetta in mano, quelli degli Internazionali Bnl di tennis. Luis Alberto, Correa, Lulic e Cataldi ieri hanno assistito ai quarti di finale Nadal-Verdasco e Djokovic-Verdasco. E non è escluso che oggi possano riaffacciarsi di nuovo al centrale del Foro Italico.