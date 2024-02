Lazio-Milan, Pioli è sicuro: «Per il primo posto campionato chiuso. La squadra di Sarri? Ha grande qualità»

Il Milan vuole tornare a vincere. Tra Europa League e campionato questo non accade da tre gare. Ed è anche per questo che sarà fondamentale la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio (domani sera, venerdì). Stefano Pioli spera in un’altra bella prestazione di Rafael Leao, come sottolineato in conferenza stampa.

«Dopo la gara con l’Atalanta, mi ha detto che stava bene. Gli ho detto di sentirsi sempre bene», ha detto il tecnico rossonero. Che ha aggiunto: «La Lazio ha grande qualità, arriva da una sconfitta. Saranno motivati, giocano bene, ma possiamo metterli in difficoltà giocando con intensità. Se il campionato è chiuso? Per il primo posto credo di sì.

L’Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinte tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita.

Se può vincere lo scudetto nel derby? Siete fenomeni a far perdere energia per cose lontane. Al 21 aprile manca ancora tanto tempo. Noi dobbiamo pensare solo a domani. Alla sosta tireremo le somme». Il Milan deve consolidare il terzo posto e magari fare un pensiero per la seconda posizione, al momento distante quattro punti: «La quota Champions? Massimiliano Allegri è bravo in queste cose e ha detto che ci vogliono 70 punti. La strada è ancora lunga». Infine, sulla sfida di giovedì contro lo Slavia Praga, per l'andata degli ottavi di Europa League, Pioli ha concluso: «Sì, ma pensiamo solo alla Lazio. Non c’è bisogno di far riposare qualcuno in vista di giovedì, c’è ancora tempo. Abbiamo recuperato tanti giocatori. Tra poco si giocherà molto e abbiamo bisogno di tutti. Vengo criticato sui social? Non solo sui social. Le critiche ci sono e ci saranno sempre. Noi abbiamo ancora obiettivi importanti, sono concentrato su queste cose».