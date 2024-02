Monza-Roma, le probabili formazioni: Lukaku da valutare, fuori Karsdorp. De Rossi torna alla difesa a quattro

Daniele De Rossi vuole continuare la striscia positiva di risultati in Serie A e sfruttare la battuta d’arresto di ieri dell’Atalanta contro l’Inter per guadagnare punti in ottica quarto posto. Per farlo avrà bisogno della migliore Roma che potrebbe non comprendere Lukaku. Non per scelta tecnica, ma per questione fisiche. Questa mattina sarà valutato nell’allenamento, dopo aver svolto una seduta differenziata martedì e una a parte ieri nonostante il giorno libero. Il tecnico spera di recuperarlo per sabato e schierarlo titolare, altrimenti l’alternativa sarà Azmoun. Resta in infermeria Karsdorp per il problema muscolare, al suo posto sulla destra nella difesa a quattro ci sarà Kristensen. I due centrali saranno Ndicka e Mancini, mentre a sinistra dovrebbe partire Spinazzola. Per il momento è archiviato il modulo con la difesa a tre, utilizzato soprattutto per far rifiatare la squadra contro il Torino e reintegrare Smalling dal primo minuto. A centrocampo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in attacco sono pronti Dybala ed El Shaarawy. Da sciogliere il dubbio Lukaku.

Dybala, Giuseppe Giannini: «Con De Rossi gioca più libero, rinunciare a lui sarebbe un errore»

Monza-Roma, le probabili formazioni

U-Power Stadium, sabato 2 marzo ore 18

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Marì, 44 Carboni; 19 Birindelli, 32 Pessina, 38 Bondo, 28 Colpani; 47 Mota Carvalho, 21 Carboni; 11 Djuric

A disp.: 79 Popovic, 66 Gori, 23 Sorrentino, 20 Zerbin, 13 Pereira, 9 Colombo, 7 Machin, 2 Donati, 77 Kyriakopoulos, , 27 Maldini, 8 Akpa-Akpro

All.: Palladino

Roma (4-3-3): 99 Svilar; 43 Kristensen, 23 Mancini, 5 Ndicka, 37 Spinazzola; 16 Paredes, 4 Cristante, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 6 Smalling, 2 Karsdorp, 69 Angeliño 3 Huijsen, 19 Celik, 59 Zalewski, 60 Pagano, 22 Aouar, 52 Bove, 20 Sanches, 37 Baldanzi, 17 Azmoun

All.: De Rossi