Mentre la Lazio è bloccata sul mercato per una punta e attende novità dagli esami per Immobile, contro il Milan punterà ancora su Felipe Anderson. Il brasiliano farà le veci del capitano biancoceleste al centro del tridente in una sfida fondamentale. Contro i rossoneri feriti infatti ci sarà la possibilità accorciare addirittura sulla seconda posizione, completando un vero e proprio assalto alla zona Champions.

Le parole di Sarri su Felipe Anderson

Punti in palio pesanti per Sarri che punterà tutto sul pupillo Felipe: «Felipe può far bene in qualsiasi ruolo, è un giocatore forte. Può migliorare nell'attacco dell'area - ha detto in conferenza stampa - ma gli manca poco. Lui è forte e a differenza degli altri anni sta trovando anche continuità di rendimento». La crescita dell’esterno è sotto gli occhi di tutti e molto lo deve proprio al Comandante. In un anno e mezzo ci ha rinunciato solamente otto volte dal 1’, schierandolo comunque in tutte e 73 le partite da allenatore della Lazio.

Gli obiettivi nel mirino di Felipe

È Felipe il fedelissimo per eccellenza di Sarri, ma ora il brasiliano è pronto per il salto di qualità. Con il tap-in contro il Bologna in Coppa Italia è tornato a segnare in tre partite consecutive e l’ultima volta fu nell’ottobre 2015 con Pioli in panchina, tecnico che si troverà di fronte proprio nella fredda serata dell’Olimpico di oggi. Con un altro guizzo il brasiliano supererebbe sé stesso mettendo la firma per la quarta gara di fila. Un eventuale gol però certificherebbe Felipe Anderson anche come bestia nera delle big. Finora in stagione sono crollate Inter, Atalanta e Roma. L’unica uscita indenne è stata la Juventus, il Milan è avvisato. Mentre in entrata le piste Bonazzoli e Sanabria restano congelate, la Lazio va in all-in su Felipe come vice Ciro.