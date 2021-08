Lazio, ecco la lista provvisoria per il campionato. C'è anche Correa

Venerdì 20 Agosto 2021, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 13:44

La Lazio present la lista atleti provvisoria del campionato, che potrà essere modificata alla fine del mercato. Sarà valida anche per la partita casalinga con lo Spezia, a meno che non venga ceduto qualcuno. C’è Correa, anche Caicedo, mancano Vavro e Jony, ma anche Kanemovic che non è stato ancora tesserato. Qualche sorpresa si, ma era scontata. In totale sono 23 con l’aggiunta di Luka Romero e Raul Moro che, essendo giovani dal 2002, possono essere inseriti senza restrizioni.

ECCO LA LISTA

Over 22 formati in Italia:

Acerbi, Hysaj, Immobile, Lazzari.

Over 22 formati nel club:

Cataldi, Strakosha.

Over 22:

Adamonis, Akpa-Apro, Caicedo, Correa, Escalamte, Fares, Patric, Marusic, Milinkovic, Muriqi, Felipe Anderson, Leiva, Radu, Luiz Felipe, Reina, Pedro, Luis Alberto.