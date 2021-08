Diretta conferenza stampa Lazio, Sarri: «Pedro non è al 100% ma può giocare. L'Empoli fa grande calcio, metterà in difficoltà tutti»

Venerdì 20 Agosto 2021, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:53

Empoli-Lazio - Mi aspetto una gara difficileperché se ripete il primo tempo di Coppa Italia contro il Vicenza ci può far ballare, se ripete giocate di qualità e rapidità metterà in difficolta tutti. Squadra tecnica e brillante, mi piace molto. Sono le classiche squadre che tira fuori Corsi, lui é uno dei pochi con cui potrei parlare di tattica in modo profondo. Noi dobbiamo partire dal sesto posto e vediamo dove possiamo arrivare se salire o scendere

A che punto é la Lazio? - Siamo in costruzione, sono uno specialista e vorrei sempre vedere le cose che già vanno meglio ma sarà una stagione in costruzione e non sarà semplice, anche seho visto tanta concentrazione e tanta applicazione. A volte si va veloce altre meno ma é normale. Vado a fare allenamento contento e mi sto divertendo.

Capitolo Correa - È da valutare. La sua idea l’ha espressa in tempi non sospetti e mentalmente forse non é al massimo per giocare, per me non é male come esterno sinistro o attaccante centrale atipico come piace a me. Noi abbiamo immobile ed é il punto di riferimento più importante.

Pedro é già pronto? - Difficile dirlo, abbiamo fatto allenamento più leggero rispetto a quelli di prima, non é facile valutare la sua condizione fisica, é in una condizione brillante. Uno spezzone però lo potrà fare

Idea Pedro? - Il mercato per me è pesante, mi annoia, se continuate a farmi domande su questo mi devo dimettere da allenatore e fare il ds. L’idea di Pedro era uno dei nomi buttati ad inizio pianificazione, si é aperta una possibilità e l’abbiamo sfruttata.

Luis Alberto ha capito le sue idee? - Talento e tecnica straordinaria, le qualità fisiche a volte sono superiori di quelle che sembrano. Ha caratteristiche caratteriali particolari, ma non ho mai avuto problemi con lui.

Romero - Non ho mai visto un sedicenne con questa ferocia e voglia, sarà un altro di quelli che ci darà una mano.

Luis Alberto o Akpa-Akpro? - Luis Alberto ha avuto una decina di giorni di difficoltà per problemi fisici, Akpa ci garantisce dinamismo e fase difensiva, é un giocatore sottovalutato, non raffinato ma ci darà una mano.

Felipe Anderson sara a Empoli? - Ci sarà. Doveva risolvere pratica per il suo tesseramento per questo era assente. Giocherà a destra e a sinistra.

È tutto pronto in casa Lazio per l'esordio in campionato di domani, quando i biancocelesti, alle 20.45, inaugureranno la loro Serie A 2021/2022 allo stadio Castellani di Empoli. Sarà anche la prima uscita ufficiale di stagione, e un Maurizio Sarri scalpitante non vede l'ora di presentare il nuovo corso che ha inaugurato proprio quest'estate, misurandosi con le ambizioni di una piazza che vuole tornare in Champions' League dopo le amarezze dell'ultima stagione, decisamente sottotono rispetto a quelle che erano le aspettative dell'ambiente.

La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio, così come comunicato sul sito ufficiale del club capitolino.