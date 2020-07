Lazio, Inzaghi sorride: squalifica ridotta per Patric, che tornerà con il Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione compiuta. Simone Inzaghi può sorridere: squalifica ridotta per Patric che tornerà a disposizione per Lazio-Cagliari del 22 luglio. «La Corte Sportiva D’Appello, presieduta da Piero Sandulli, ha parzialmente accolto il ricorso della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate e l'ammenda di 10mila euro comminate al calciatore Gabarron Gil Patricio in seguito all'espulsione rimediata in occasione della gara di campionato con il Lecce dello scorso 7 luglio». Lo spagnolo, sanzionato dal giudice sportivo per aver morso Donati, ha saltato le gare contro Sassuolo e Udinese e non sarà disponibile neanche per il match con la Juventus. «La Corte ha rideterminato la sanzione nella squalifica di 3 giornate e nell'ammenda di 20mila euro», si legge nel dispositivo, pubblicato a poche ore dall’udienza di questa mattina, in cui l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, in videoconferenza, ha preso le parti dell’ex Barcellona.