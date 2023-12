Lazio-Inter 0-2: prima Lautaro poi Thuram, nerazzurri allungano a +4 sulla Juventus

Altro che tabù. Simone Inzaghi torna all'Olimpico e stavolta con la sua Inter non lascia scampo alla Lazio. I nerazzurri certificano il primo posto tanto per cambiare con Lautaro Martinez (arrivato già a 15 gol) e Thuram, e ora la fuga in vetta è cominciata davvero visti i 4 punti sulla Juventus. La squadra di Sarri parte bene, ma poi crolla su un errore di Marusic (a fine gara in lacrime) e da lì non c'è più verso di riprendere la gara. Ora le sconfitte sono 9 in stagione, 7 delle quali in campionato. Con numeri così e 7 punti di distacco dal quarto posto, è facile spiegarsi l'inferno di fischi al termine della sfida.

Il solito Lautaro porta avanti l’Inter

In partenza Sarri stupisce tutti scegliendo Kamada al posto di Luis Alberto e confermando Casale con Gila in mezzo alla difesa, mentre Inzaghi conferma le aspettative. L’Inter comincia subito forte con le occasioni di Thuram e Bisseck. La Lazio dal canto suo non sta a guardare e risponde con le incursioni di Kamada e Guendouzi. I biancocelesti prendono campo e si fanno notare ancora col giapponese e i tagli di Immobile, mentre i nerazzurri oltre a chiedere un rigore per un presunto mani di Gila in area non riescono a creare molti pericoli. I padroni di casa tornano a farsi vedere al 28’ col colpo di testa di Immobile su gran cross di Zaccagni. Dall’altra parte invece risponde Thuram con un pericoloso destro a giro e Calhanoglu su schema, ma il vantaggio arriva al 40’. Marusic, distratto sul rinvio di Provedel, regala palla a Lautaro Martinez che scarta il portiere biancoceleste e con un tocco sotto di sinistro porta avanti i nerazzurri prima del duplice fischio.

Thuram raddoppia: l'Inter torna a vincere all'Olimpico

La ripresa parte con una Lazio subito vicina al pareggio con una grande azione personale di, ma da lì subisce il palleggio dell’Inter che cerca di rallentare il ritmo gestendo il vantaggio e al 67’ colpisce ancora, stavolta consu assist diancora una volta aiutato da un errore di. Sarri prova a dare una scossa inserendo, mentre Inzaghi cerca forze fresche con. Il 2-0 taglia le gambe definitivamente alla Lazio che non si fa praticamente più vedere dalle parti dinonostante gli ingressi di Pedro, Castellanos (schierato con Immobile) e Cataldi.I nerazzurri invece rischiano con Mkhitaryan di trovare il tris in due occasioni, ma Provedel evita il passivo da dimenticare. Inzaghi nel finale fa rifiatare il resto dei titolari inserendo Arnautovic, Asllani e Klaassen. Ormai i tre punti sono in tasca. La Lazio invece perde anche Lazzari, espulso da Maresca per proteste.