Mercoledì 18 Gennaio 2023, 12:00

Altra tegola è pesa di nuovo. Non sarà costretto a fermarsi come a ottobre, ma Immobile almeno fino alla Fiorentina non potrà scendere in campo. A parlare chiaro è stato il comunicato pubblicato ieri in serata dalla Lazio: «Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero».

Lazio, le tempistiche per il rientro di Immobile

C’è già un’idea chiara sulle tempistiche a Formello. Oltre a saltare il match di Coppa Italia contro il Bologna di domani sera, il capitano non ci sarà nemmeno contro il Milan e difficilmente contro la Fiorentina. Ad oggi il primo match per il quale l’attaccante potrebbe essere preso in considerazione è l’eventuale quarto di finale di coppa del 2 febbraio o al massimo il monday night del 6 contro il Verona in campionato. Prosegue la stagione sfortunata di Immobile, mai costretto a questi stop così lunghi e ravvicinati in carriera, così come ad abbandonare così spesso il campo entro la prima mezzora di una gara (già è successo contro Udinese e Sassuolo).

Mercato, per il vice le piste più calde sono Bonazzoli e Sanabria

Ciro non è eterno e ora anche il club sembra averlo capito. Ecco perché è finita in secondo piano la trattativa per Luca Pellegrini. Il terzino di piede mancino serve, ma il vice Immobile ancora di più. Adattandoci Felipe Anderson la Lazio perde l’armonia della catena di destra con Lazzari e Milinkovic e soprattutto non ha i movimenti in profondità di una vera punta di ruolo. Ecco perché diventa fondamentale virare su un altro attaccante. Sarri ha dato il suo assenso per Bonazzoli, ma la Salernitana per ora non vuole lasciarlo partire in uno scambio con Fares. I campani vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ecco perché resta calda la pista Sanabria. L’attaccante del Torino è un nome di Tare, ma potrebbe arrivare in prestito qualora il club piemontese riesca a sostituirlo (si parla di Shomurodov in ottica granata). Sono emersi anche i profili di Boyé e Jutglà, ma Sarri preferirebbe un calciatore ben radicato in Serie A. Il tempo stringe.