Lazio, futuro incerto per Badelj: il croato chiede spazio

Non è stato inserito nella lista dei partenti, ma potrebbe finirci presto per sua volontà. Milan Badelj, centrocampista della Lazio arrivato la scorsa estate dopo aver terminato l’esperienza alla Fiorentina, chiede spazio per restare. Nell’ultima stagione Simone Inzaghi lo ha impiegato poche volte: 26 le presenze in totale, la maggior parte subentrando a gara in corso. E quando è stato chiamato in causa spesso ha deluso le aspettative. Il tecnico gli ha preferito Lucas Leiva, titolare inamovibile in regia, e in alcune occasioni il croato è stato scavalcato anche da Danilo Cataldi, che a suon di prestazioni e gol si è meritato la fiducia del tecnico, scalando gerarchie partita dopo partita. Badelj, vice campione del Mondo con la Croazia, ha tante richieste, ma non le ha ancora prese in considerazione. Il mediano vuole giocarsi le sue chance in ritiro ad Auronzo di Cadore e poi prenderà in considerazione un’eventuale partenza. Discorso diverso per Bastos, Wallace, Durmisi e Caicedo, che potrebbero lasciare presto la Lazio. L’attaccante ecuadoriano ha ricevuto offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi. In caso di cessione, la società realizzerebbe una plusvalenza virtuosa.