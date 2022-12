Lazio, doppia seduta tattica. Gestione per due calciatori e Patric assente

Inizia una nuova settimana di lavoro per la Lazio. Sarri ha dato anche oggi un doppio appuntamento a Formello alla sua squadra per proseguire con il programma di ripresa. Per il Comandante sarà opportuno farsi trovare subito pronti in vista della sfida contro il Lecce del 4 gennaio e proprio per questo motivo finora ogni giorno ha lavorato sulla tattica.

Sarri lavora con la difesa

Quella di oggi è stata una vera e propria full immersion. In mattinata il tecnico ha diviso la propria squadra per reparti. Difesa con lui, mentre i centrocampisti e gli attaccanti sono stati seguiti da Martusciello. Lungo lavoro per perfezionare i movimenti. Poco prima invece fase atletica incentrata sulla psicocinetica e la forza. Nel pomeriggio invece tutto pallone e ancora tutta tattica. Torelli e poi largo alle prove seguite dalla classica partita finale a campo ridotto. Dall’inizio della ripresa Sarri sta continuando a provare Felipe Anderson come falso nueve, mentre Immobile, Lazzari e Zaccagni sono totalmente recuperati. Romagnoli e Basic quest’oggi hanno svolto solamente la prima seduta (il primo per gestione, il secondo per una leggera alterazione), mentre Patric non si è mai visto col resto dei compagni. Sono invece tornati Bertini e Marcos Antonio, quest’ultimo reduce da un attacco febbrile. Domani è prevista una nuova doppia seduta.